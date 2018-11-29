Erwin Koeman: "Geldiğimden beri çok şey gördüm ama bunları konuşmayacağım"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Dinamo Zagreb maçı öncesi Roman Neustadter ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile sarı lacivertli futbolcu Roman Neustadter, Dinamo Zagreb ile yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta mücadelesi öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.
Ülker Stadyumu'nda yapılan basın toplantısına görüşlerini bildirerek başlayan Koeman, "Gruptaki durumumuzu biliyoruz. Yarın turu geçmeyi garantileme şansımız var. Hedefimiz bu olmalı, hedefimiz de bu. Son derece açık" dedi.
"ÇOK ŞEY GÖRDÜM"
Göreve 3 Ağustos'ta başladığını hatırlatan Hollandalı çalıştırıcı, "6-7 haftalık bir dönemi kaçırdım. En önemli haftalar o haftalardı. Ben ilk başladığımda Benfica maçına çok yakındık. Çok şey gördüm, bunları basına söylemek istemiyorum. Ben neler gördüğümü biliyorum" ifadelerini kullandı.
"BU DURUM OYUNCULAR İÇİN SIKINTI YARATMAMALI"
Takımdaki geleceği ile ilgili bir soruya Koeman, "Herkes neler olacağını bilmek ister. Bu soruyu üstlerime sormanız gerekiyor. Şu anda buradayız ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oyuncular için sıkıntı yaratmamalı bu durum. İşiniz performans göstermek. Bu takımı bir şekle sokabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Pozisyonlarımızı biliyoruz, çok şey yapmamız gerekiyor. Milli arada birçok oyuncumuz birçok ülkeye seyahat etti. Yarınki galibiyet çok önemli. Kazanmamız halinde kafamızdaki stres daha az olacaktır" yanıtını verdi.
"BEN GÖRDÜKLERİMDEN BİR SONUÇ ÇIKARDIM"
Çok şey gördüğü ancak söylemek istemediği demeciyle ilgili gelen bir soruya cevap veren Koeman, "O kısımla ilgili bir şey söylemeyeceğim, özel bir konu. Herkes kötü bir şey söylediğimi sanıyor. Ben gördüklerimden bir sonuç çıkardım. Son derece açık benim kafamda" diye konuştu.
Koeman son olarak Trabzon'da aldıkları mağlubiyetle ilgili çözmeleri gereken durumlar olduğunu söyleyerek, "Pazar günü bir mağlubiyet aldık, çözmemiz gereken durumlar var. 8 maç vardı bizi bekleyen. Biz bu maçlara çıkmaktan memnunuz. Zor bir durumdayız ama maçlara çıkmak istiyoruz. Maçlara çıkmak bize iyi gelecek" dedi ve sözlerini noktaladı.
NEUSTADTER: "SADECE TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"
Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter ise çok uzun soluklu planlar yapmadığını belirterek, "Kariyer planım yarınki maçı kazanmak. 6 ay sonrası veya 2 hafta sonrasını düşünmüyorum. Sadece takıma katkı sağlamak istiyorum. Güven kazanmak istiyorum, maçları kazanmak istiyorum. Diğer hiçbir şeyi bilmiyorum, sadece yarına odaklanıyorum. O kadar uzağa bakmıyorum" diye konuştu.
"ŞANSIN YANIMIZDA OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Takımdaki kötü gidişat ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Neustadter, şunları söyledi: "Bunun cevabını vermek zor. Çok fazla şey bir araya geldi. Takım istiyor, çalışıyor. Gol atmak istiyoruz, savunma yapmak istiyoruz. Bir süre, Trabzonspor maçına kadar performansımız yükseldi ancak Trabzonspor maçında tekrar bir düşüş yaşadık. Şansın da yanımızda olmadığını düşünüyorum. Bazı maçlar var, 1-0'ı bulsak biz avantajlı olacaktık ancak olmadı. Bunları başaramadık. Umarım yarın bunu başarırız ve ilk golü atan taraf oluruz."
- 29.11.2018 01:56
- Güncelleme: 29.11.2018 08:12
-
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Bir kulübe ayrıcalık sağlanamaz"
Toplam 2
Yorum
akrep sizin işinize gelince nasıl birleşip adalet arıyorsunuz aradığınız yapmaya çalıştığınız adaletsizlik değilmi gs cezalandırılsın demi
-
Galatasaray taraftarının takımına güveni tam
Toplam 1
Yorum
HADİ ASLANLAR HAYDİ ASLANLAR.GÜVENİYORUZ SİZE SEZONUN MAÇIDIR BU MAÇ.HERŞEYİNİZİ VERİN. BERABERLİK BİLE KURTARSANIZ YETER
-
Kulüpler Birliği'nden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için flaş talep
Toplam 1
Yorum
tuase Hakemler büyük takımları kollasın demiyorum.. Ancak daha dikkatli olmak zorunda.. Kamuoyu baskısı gerçeği var..
Erwin Koeman: "Geldiğimden beri çok şey gördüm ama bunları konuşmayacağım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.