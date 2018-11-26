Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Peki, Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıca bu maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.
Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, evinde Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, evinde Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Sarı lacivertli ekip Dinamo Zagreb'i evinde devirerek hem UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma yolunda avantaj elde etme hem de Dinamo Zagreb'den rövanşı alma peşinde.
UEFA Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar oynadığı karşılaşmalarda 7 puan toplayan ve grubunda ikinci sırada olan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'i devirerek liderlik şansını da devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasında oynanan karşılaşma Hırvat ekibinin 4-1'lik üstünlüğüyle noktalanmıştı.
GRUPTAKİ TEK MAĞLUBİYET ZAGREB'DEN
UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe, tek yenilgisini Dinamo Zagreb'den aldı. Gruptaki ilk maçına Zagreb deplasmanında çıkan temsilcimiz, burada gruplarak tatsız bir başlangıç yapsa da toparlanmasını bildi ve şu an 7 puanla ikinci sırada.
FENERBAHÇE'NİN GRUPTA ALDIĞI SONUÇLAR
Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Trnava
Anderlecht 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GOLCÜ
Spor Toto Süper Lig'in ilk 13 haftasında skorer bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise tersi bir görüntü çiziyor. Ligin ilk 13 haftasında sadece 12 gole imza atan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise Anderlecht'e 4, Trnava'ya 2, Dinamo Zagreb'e 1 toplamda ise 4 maçta 7 gole imza attı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki golleri Slimani (2), Frey (2), Hasan Ali Kaldırım, Valbuena ve Neustadter'den geldi.
FENERBAHÇE – DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı 29 Kasım Perşembe günü saat 20:55'te oynanacak. Mücadeleye, Ülker Stadyumu ev sahipliği yapacak.
FENERBAHÇE – DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak Fenerbahçe'nin maçı beIN Sports 1'ten yayınlanacak.
- 26.11.2018 10:32
- Güncelleme: 26.11.2018 11:48
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
FB comolliye ne gerek var ki kasımpaşanın ve ankaragücü scoutlarından ekip kurun yada transfer yapmadan önce onlara bir danışın
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
fblik comolli her menejerin getirebileceği kendi takımlarında oynayamayan bu ayew ve slimaniyi getirmesi akıllara zarar.
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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