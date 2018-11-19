Obradovic, 300. galibiyet için sahada
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Obradovic, 300. galibiyet için sahada

    Obradovic, 300. galibiyet için sahada

    Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü yönetiminde 300. galibiyetini almak için yarın 'nde 'le karşılaşacak

    'nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, sarı-lacivertli takımla önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

    Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, bu sürede takımına 387 resmi maçta 299 galibiyet elde ettirdi.

    'nde yarın 'i ağırlayacak , bu maçtan da istediğini alması durumunda Obradovic'le 3. kez galibiyet dalyası yaşayacak.

    Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olan Obradovic, Fenerbahçe'yle 'nde 206 maçta 171, 'nde 160 maçta 113, 'nda 16 maçta 12 ve 'nda 5 maçta 3 galibiyet aldı.

    YÜZDE 77 GALİBİYET ORANI
    Fenerbahçe, Obradovic'le oranı yakaladı.

    Tecrübeli başantrenör, altıncı sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi, , ve 'nda toplam 387 maça çıktı.

    Toplam 299 galibiyetle yüzde 77 gibi önemli bir kazanma oranı yakalayan Obradovic'ib takımı, bu sürede 88 defa da yenilgi aldı.

    OBRADOVİC'LE 9 KUPA
    Fenerbahçe, başantrenörü Obradovic'le 5 yılda 9 kupa elde etti.

    Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaştı.

    Bu sürede Obradovic'le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.

    1. 19.11.2018 11:11
    2. Güncelleme: 19.11.2018 11:45
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