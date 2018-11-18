En yetenekli 'gurbetçi' futbolcular!

A Milli Takım, İsveç karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet sonrası C Ligi'ne düşmeyi garantilerken gençleştirme operasyonunun hız kazanacağı tahmin ediliyor. Fotomac.com.tr olarak A Milli Takım forması giyebilecek en yetenekli 15 genç gurbetçiyi sizin için derledik.

18 Kasım 2018 Pazar, 21:56:44 Güncelleme: 22:17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





