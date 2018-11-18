En yetenekli 'gurbetçi' futbolcular!

A Milli Takım, İsveç karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet sonrası C Ligi'ne düşmeyi garantilerken gençleştirme operasyonunun hız kazanacağı tahmin ediliyor. Fotomac.com.tr olarak A Milli Takım forması giyebilecek en yetenekli 15 genç gurbetçiyi sizin için derledik.
18 Kasım 2018 Pazar, 21:56:44
Güncelleme: 22:17:03
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A Milli Takım, İsveç karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet ile UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü.
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Yaşanılan bu olumsuz gelişme sonrası Milli Takımlar bünyesinde gerçekleşen gençleştirme operasyonunun hız kazanması bekleniyor.
Fotomac.com.tr olarak A Milli Takım forması giyebilecek en yetenekli gurbetçileri sizin için derledik.
GÖKHAN GÜL
Takım: Fortuna Düsseldorf Yaş: 20 Mevki: Stoper Diğer Uyruk: Almanya
ATAKAN AKKAYNAK
Takım: Willem II Yaş: 19 Mevki: Merkez Orta Saha Diğer Uyruk: Almanya