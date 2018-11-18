En yetenekli gurbetçi futbolcular! - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    En yetenekli 'gurbetçi' futbolcular!

    A Milli Takım, İsveç karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet sonrası C Ligi'ne düşmeyi garantilerken gençleştirme operasyonunun hız kazanacağı tahmin ediliyor. Fotomac.com.tr olarak A Milli Takım forması giyebilecek en yetenekli 15 genç gurbetçiyi sizin için derledik.
    18 Kasım 2018 Pazar, 21:56:44 Güncelleme: 22:17:03
    En yetenekli gurbetçi futbolcular!

    A Milli Takım, İsveç karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet ile UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    En yetenekli gurbetçi futbolcular!

    Yaşanılan bu olumsuz gelişme sonrası Milli Takımlar bünyesinde gerçekleşen gençleştirme operasyonunun hız kazanması bekleniyor.

    En yetenekli gurbetçi futbolcular!

    Fotomac.com.tr olarak A Milli Takım forması giyebilecek en yetenekli gurbetçileri sizin için derledik.

    En yetenekli gurbetçi futbolcular!

    GÖKHAN GÜL

    Takım: Fortuna Düsseldorf
    Yaş: 20
    Mevki: Stoper
    Diğer Uyruk: Almanya

    En yetenekli gurbetçi futbolcular!

    ATAKAN AKKAYNAK

    Takım: Willem II
    Yaş: 19
    Mevki: Merkez Orta Saha
    Diğer Uyruk: Almanya

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