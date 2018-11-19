Gençlere kupa şansı
Bu sezon Spor toto Süper Lig'de ve Avrupa'da forma şansı bulamayan Fenerbahçe'nin genç yıldızları, kupa mesaisini bekliyor.
Bu sezon Spor toto Süper Lig'de ve Avrupa'da forma şansı bulamayan Fenerbahçe'nin genç yıldızları, kupa mesaisini bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren başlayacak olan sarı-lacivertlilerin; kaleci Berke ile Yiğithan, Barış, Ferdi ve Mahsun'a bu karşılaşmalarda oynatacağı öğrenildi. Camianın büyük beklenti içinde olduğu genç oyuncular, kupada teknik heyetten forma bekleyecek.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Gençlere kupa şansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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