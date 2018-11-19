Gençlere kupa şansı

Bu sezon Spor toto Süper Lig'de ve Avrupa'da forma şansı bulamayan Fenerbahçe'nin genç yıldızları, kupa mesaisini bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren başlayacak olan sarı-lacivertlilerin; kaleci Berke ile Yiğithan, Barış, Ferdi ve Mahsun'a bu karşılaşmalarda oynatacağı öğrenildi. Camianın büyük beklenti içinde olduğu genç oyuncular, kupada teknik heyetten forma bekleyecek.