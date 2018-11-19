Gençlere kupa şansı – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Gençlere kupa şansı

    Gençlere kupa şansı

    Bu sezon 'de ve Avrupa'da forma şansı bulamayan 'nin genç yıldızları, kupa mesaisini bekliyor.

    Bu sezon 'de ve Avrupa'da forma şansı bulamayan 'nin genç yıldızları, kupa mesaisini bekliyor. 'na 5. turdan itibaren başlayacak olan sarı-lacivertlilerin; kaleci Berke ile Yiğithan, Barış, Ferdi ve Mahsun'a bu karşılaşmalarda oynatacağı öğrenildi. Camianın büyük beklenti içinde olduğu genç oyuncular, kupada teknik heyetten forma bekleyecek.

    1. 19.11.2018
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