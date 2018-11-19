Fenerbahçe'de Trabzon alarmı! – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'de alarmı!

    Fenerbahçe'de Trabzon alarmı!

    İlk iş bugün öğrencileriyle toplantı yapacak olan , “4 haftadır kazanamayan ve bize ekstra motivasyonla oynayacak bir rakibe konuk olacağız” vurgusu yapacak

    Sarı-lacivertlilerde mesaisi bugün başlayacak. Üç günlük iznin ardından tesislerinde top başı yapacak 'de tüm gözler teknik direktör 'da olacak. Takımın başında ligde birer galibiyet ve beraberlik, Avrupa'da da bir zafer elde eden , 13. hafta sınavı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulunacak. İdman öncesi toplantı yapacağı öğrenilen 57 yaşındaki hocanın, rakibin durumu ve maçın önemiyle ilgili bir konuşma gerçekleştireceği ifade edildi.

    KAZANMAK ZORUNDAYIZ
    'un dört haftadır kazanamaması ve son olarak karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiye dikkat çekecek olan Erwin Koeman'ın, "Çok dikkatli olmalıyız. Rakibimiz kötü gidişe son vermek için var gücüyle mücadele edecek. Bu karşılaşmada ekstra bir motivasyonla oynamalarını bekliyorum. Biz de çıkışımızı sürdürmek için önemli bir 90 dakika oynayacağız. Hataları minimuma indirip, bu zorlu deplasmanda 3 puanı almalıyız. Galibiyetlere devam etmeliyiz" vurgusunu yapacak.

    1. 19.11.2018
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