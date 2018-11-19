Sarı-lacivertlilerde Trabzon mesaisi bugün başlayacak. Üç günlük iznin ardından tesislerinde top başı yapacak Fenerbahçe'de tüm gözler teknik direktör Erwin Koeman'da olacak. Takımın başında ligde birer galibiyet ve beraberlik, Avrupa'da da bir zafer elde eden Hollandalı, 13. hafta sınavı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulunacak. İdman öncesi toplantı yapacağı öğrenilen 57 yaşındaki hocanın, rakibin durumu ve maçın önemiyle ilgili bir konuşma gerçekleştireceği ifade edildi.



KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Trabzonspor'un dört haftadır kazanamaması ve son olarak Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiye dikkat çekecek olan Erwin Koeman'ın, "Çok dikkatli olmalıyız. Rakibimiz kötü gidişe son vermek için var gücüyle mücadele edecek. Bu karşılaşmada ekstra bir motivasyonla oynamalarını bekliyorum. Biz de çıkışımızı sürdürmek için önemli bir 90 dakika oynayacağız. Hataları minimuma indirip, bu zorlu deplasmanda 3 puanı almalıyız. Galibiyetlere devam etmeliyiz" vurgusunu yapacak.