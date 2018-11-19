Fenerbahçe'de Trabzon alarmı!
İlk iş bugün öğrencileriyle toplantı yapacak olan Hollandalı, “4 haftadır kazanamayan ve bize ekstra motivasyonla oynayacak bir rakibe konuk olacağız” vurgusu yapacak
Sarı-lacivertlilerde Trabzon mesaisi bugün başlayacak. Üç günlük iznin ardından tesislerinde top başı yapacak Fenerbahçe'de tüm gözler teknik direktör Erwin Koeman'da olacak. Takımın başında ligde birer galibiyet ve beraberlik, Avrupa'da da bir zafer elde eden Hollandalı, 13. hafta sınavı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulunacak. İdman öncesi toplantı yapacağı öğrenilen 57 yaşındaki hocanın, rakibin durumu ve maçın önemiyle ilgili bir konuşma gerçekleştireceği ifade edildi.
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Trabzonspor'un dört haftadır kazanamaması ve son olarak Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiye dikkat çekecek olan Erwin Koeman'ın, "Çok dikkatli olmalıyız. Rakibimiz kötü gidişe son vermek için var gücüyle mücadele edecek. Bu karşılaşmada ekstra bir motivasyonla oynamalarını bekliyorum. Biz de çıkışımızı sürdürmek için önemli bir 90 dakika oynayacağız. Hataları minimuma indirip, bu zorlu deplasmanda 3 puanı almalıyız. Galibiyetlere devam etmeliyiz" vurgusunu yapacak.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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