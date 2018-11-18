3 oyuncuya yenileme – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    3 oyuncuya yenileme

    3 oyuncuya yenileme
    Yönetimin devam etmek istediği 3 isim var. Bunlar , Şener ve Yiğithan... Sarı-lacivertlilerin 3 futbolcuyla yeni kontrat için masaya oturacağı, 'e şu anki kazancından daha düşük bir sözleşme önerileceği bildirildi.
    1. 18.11.2018
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