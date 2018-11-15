‘Futbol tarihi bunu unutmaz’ – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    tarihi bunu unutmaz’

    ‘<a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">Futbol</a> tarihi bunu unutmaz’

    Ankaragücü hocası İsmail , F.Bahçe'de geçirdiği günlere dair açıklamalarda bulundu.

    Ankaragücü hocası İsmail , F.Bahçe'de geçirdiği günlere dair açıklamalarda bulundu. Otobüs kurşunlama olayıyla ilgili konuşan , "Liderdik. Bir anda her şey tersine döndü. Futbolcuların konsantresi bitti. Takım ruhu kayboldu" dedi. Kartal o sezon aleyhlerine çok fazla hakem hatası yapıldığını belirtip "Türk tarihi bunları unutmaz" dedi.

    Kartal, F.Bahçe maçında F.Bahçeli taraftarların kendisini alkışlaması hakkında şunları söyledi: "Hayatımda kimsenin ekmeğinde, makamında gözü olan bir adam değilim. F.Bahçe taraftarı bana bu teveccühü gösterdi. Duygulandım. Taraftarların gerçekleri görüp beni alkışlamaları çok mutlu etti."

    1. 15.11.2018
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