Ankaragücü hocası İsmail Kartal, F.Bahçe'de geçirdiği günlere dair açıklamalarda bulundu. Otobüs kurşunlama olayıyla ilgili konuşan Kartal, "Liderdik. Bir anda her şey tersine döndü. Futbolcuların konsantresi bitti. Takım ruhu kayboldu" dedi. Kartal o sezon aleyhlerine çok fazla hakem hatası yapıldığını belirtip "Türk futbol tarihi bunları unutmaz" dedi.

Kartal, F.Bahçe maçında F.Bahçeli taraftarların kendisini alkışlaması hakkında şunları söyledi: "Hayatımda kimsenin ekmeğinde, makamında gözü olan bir adam değilim. F.Bahçe taraftarı bana bu teveccühü gösterdi. Duygulandım. Taraftarların gerçekleri görüp beni alkışlamaları çok mutlu etti."