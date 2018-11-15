Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Yunan temsilcisi ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 15 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe rakibini 6 kez mağlup ederken, Olympiakos ise 9 kez parkeden galip ayrıldı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta da Yunan rakibine mağlup oldu. Öte yandan ligdeki bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, saat 20.15'te İtalyan ekibi Olimpia Milan'ı ağırlayacak. Darüşşafaka'nın ligde bir galibiyeti bulunuyor.