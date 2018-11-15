Atina'da sirtaki vakti!
F.Bahçe basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 7. maçında Olympiakos’a konuk olacak. Ligde 3. sırada bulunan sarı-lacivertli takım 6’ncı zaferin peşinde
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Yunan temsilcisi ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 15 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe rakibini 6 kez mağlup ederken, Olympiakos ise 9 kez parkeden galip ayrıldı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta da Yunan rakibine mağlup oldu. Öte yandan ligdeki bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, saat 20.15'te İtalyan ekibi Olimpia Milan'ı ağırlayacak. Darüşşafaka'nın ligde bir galibiyeti bulunuyor.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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