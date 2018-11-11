Valbuena yine en büyük koz – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Valbuena yine en büyük koz

    Valbuena yine en büyük koz
    Sarı-lacivertli takımın en büyük kozu yine olacak. Son iki maçta 2 gol, 2 asistle takımı sırtlayan Fransız yıldız, sol kanattan hücumu organize edecek. Ayew ve Eljif de ona destek verecek. Slimani ile Frey ise ileri uçta alacakları paslarla gol arayacaklar.
    1. 11.11.2018
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