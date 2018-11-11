Şakası kalmadı – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Şakası kalmadı

    Şakası kalmadı

    Erzurumspor’un dün kazanmasıyla düşme potasına giren sarı-lacivertli takımda tek hedef galibiyet. Sergen’i takımın başına getiren da çıkış peşinde

    , 'in 12'nci haftasında bugün sahasında Aytemiz 'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Süper Lig'de son olarak deplasmanda ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde karşılaştığı temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup etmişti. Phillip Cocu'nun gidişinin ardından teknik sorumlu Erwin Koeman ile iyi bir hava yakalayan sarı-lacivertliler, kazanıp ligde de çıkışa geçmek istiyor.

    6 MAÇTIR 3 PUANA HASRET
    Konuk Aytemiz da kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak. Ligde oynadığı son 4 maçından puansız ayrılan güney ekibi, teknik direktör ile geçtiğimiz hafta yollarını ayırmıştı. Bakkal'dan boşalan göreve getirilen , bugün sahada olmasa da takıma maç öncesinde taktikleri verecek. Yalçın, 'den güzel bir sonuçla ayrılarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ligde 6 maçtır kazanamayan (4 beraberlik, 2 yenilgi) 'nin karşılaşma öncesi 10 puanı bulunuyor.

    RESMEN DÜŞME HATTINDA
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un dün 'yi 2-1 mağlup etmesiyle birlikte Fenerbahçe, 'de 16. sıraya gerileyerek düşme hattına girdi. 10 puanı bulunan sarı-lacivertliler, bugün Alanyaspor'u yenemezse haftayı küme düşme potasının içinde tamamlayacak. Karşılaşma bu açıdan da Fenerbahçe için ayrı bir önem kazandı.

    JAİLSON'UN FORMASINA 4 ADAY?
    Derbideki olaylardan 8 maç ceza alan Jailson ile 6 maç ceza çıkan , Alanya maçıyla cezalarını çekmeye başlayacak. Özellikle Jailson'un yerine ön liberoda kime görev verileceği teknik heyeti düşündürüyor. Isla bir adım önde. Reyes, Roman, İsmail diğer adaylar. Son karar bugün verilecek.
    1. 11.11.2018
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