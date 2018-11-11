Şakası kalmadı
Erzurumspor’un dün kazanmasıyla düşme potasına giren sarı-lacivertli takımda tek hedef galibiyet. Sergen’i takımın başına getiren Alanyaspor da çıkış peşinde
6 MAÇTIR 3 PUANA HASRET
Konuk Aytemiz Alanyaspor da kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak. Ligde oynadığı son 4 maçından puansız ayrılan güney ekibi, teknik direktör Mesut Bakkal ile geçtiğimiz hafta yollarını ayırmıştı. Bakkal'dan boşalan göreve getirilen Sergen Yalçın, bugün sahada olmasa da takıma maç öncesinde taktikleri verecek. Yalçın, Kadıköy'den güzel bir sonuçla ayrılarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ligde 6 maçtır kazanamayan (4 beraberlik, 2 yenilgi) Fenerbahçe'nin karşılaşma öncesi 10 puanı bulunuyor.
RESMEN DÜŞME HATTINDA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un dün Göztepe'yi 2-1 mağlup etmesiyle birlikte Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 16. sıraya gerileyerek düşme hattına girdi. 10 puanı bulunan sarı-lacivertliler, bugün Alanyaspor'u yenemezse haftayı küme düşme potasının içinde tamamlayacak. Karşılaşma bu açıdan da Fenerbahçe için ayrı bir önem kazandı.
JAİLSON'UN FORMASINA 4 ADAY?
Derbideki olaylardan 8 maç ceza alan Jailson ile 6 maç ceza çıkan Soldado, Alanya maçıyla cezalarını çekmeye başlayacak. Özellikle Jailson'un yerine ön liberoda kime görev verileceği teknik heyeti düşündürüyor. Isla bir adım önde. Reyes, Roman, İsmail diğer adaylar. Son karar bugün verilecek.
- 11.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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