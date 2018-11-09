UEFA Valbuena'yı işaret etti!
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Valbuena'yı işaret etti!

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> Valbuena'yı işaret etti!

    , resmi hesabından yaptığı paylaşım ile Valbuena'yı maçın adamı olarak işaret etti.

    , 'nin Anderlecht'i 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından 1 gol 1 asist ile maçın adamı seçilen 'nın performansını resmi sosyal medya hesaplarından öne çıkarttı.

    İşte o paylaşım;

    1. 8.11.2018 21:36
    2. Güncelleme: 9.11.2018 01:33
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