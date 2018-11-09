Fenerbahçe Kulübü, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketi ile küresel bir iş birliğini hayata geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş'ın desteğiyle gerçekleşen sosyal sorumluluk odaklı bu iş birliği ile Fenerbahçe, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü olacak.

İş birliği kapsamında sarı-lacivertli futbol takımı, 11 Kasım Pazar günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren sezonun kalan bölümünde, "HeForShe" logosunu sağ kolunda taşıyacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, Kadın Birimi İcra Direktörü Başdanışmanı ve HeForShe Küresel Direktörü Elizabeth Nyamayaro da bu maçı Ülker Stadı'nda takip edecek.