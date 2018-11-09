Fenerbahçe, toplumsal cinsiyet eşitliği için sahaya çıkacak
Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren sezonun kalan bölümünde, "HeForShe" logosunu sağ kolunda taşıyacak
Fenerbahçe Kulübü, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketi ile küresel bir iş birliğini hayata geçirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş'ın desteğiyle gerçekleşen sosyal sorumluluk odaklı bu iş birliği ile Fenerbahçe, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü olacak.
İş birliği kapsamında sarı-lacivertli futbol takımı, 11 Kasım Pazar günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren sezonun kalan bölümünde, "HeForShe" logosunu sağ kolunda taşıyacak.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, Kadın Birimi İcra Direktörü Başdanışmanı ve HeForShe Küresel Direktörü Elizabeth Nyamayaro da bu maçı Ülker Stadı'nda takip edecek.
- 9.11.2018 15:42
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
elinden mi kaçırdı arkadaş adamların geldiği etkili atak sayısı bir elin parmaklarını geçmez bjk 10 atak yapıp doğru düzgün gol atmakta zorlanıyor nasıl iştir
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
cascan golcüsü olmayan,nefesi kesilen BJK ve genç dinamikGENK.Çok bilelerin aldıkları golcüler neredeler acaba? Kuş elden kaçınca bakalım ne olacak
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
thebarbaros ne elinden kaçırdısı yahu ! maçı izlemediniz galiba ! tesadüfi bir golle öne geçtik, adamlar dağıtacaktı, elinden kaçırmış !
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