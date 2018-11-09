Fenerbahçe, toplumsal cinsiyet eşitliği için sahaya çıkacak – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    , toplumsal cinsiyet eşitliği için sahaya çıkacak

    Fenerbahçe, toplumsal cinsiyet eşitliği için sahaya çıkacak

    Sarı-lacivertliler, maçından itibaren sezonun kalan bölümünde, "HeForShe" logosunu sağ kolunda taşıyacak

    Kulübü, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketi ile küresel bir iş birliğini hayata geçirdi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş'ın desteğiyle gerçekleşen sosyal sorumluluk odaklı bu iş birliği ile Fenerbahçe, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü olacak.

    İş birliği kapsamında sarı-lacivertli futbol takımı, 11 Kasım Pazar günü oynanacak maçından itibaren sezonun kalan bölümünde, "HeForShe" logosunu sağ kolunda taşıyacak.

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, Kadın Birimi İcra Direktörü Başdanışmanı ve HeForShe Küresel Direktörü Elizabeth Nyamayaro da bu maçı Ülker Stadı'nda takip edecek.

    1. 9.11.2018 15:42
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