Fenerbahçe, Avrupa'da 226. randevuda
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    , Avrupa'da 226. randevuda

    Fenerbahçe, Avrupa'da 226. randevuda

    D Grubu dördüncü maçında yarın 'nın Anderlecht takımını konuk edecek , Avrupa'da 226. maçına çıkacak

    organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in takımına elenerek yoluna UEFA 'nde devam etti.

    Avrupa arenasında 226. maçını Anderlecht'e karşı yapacak , daha önce oynadığı 225 karşılaşmada 82 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 280 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

    Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

    Organizasyon

    		 O G B M A Y
    UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
    UEFA Avrupa Ligi 57 29 16 12 78 55
    Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
    UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37
    UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
    Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
    TOPLAM 225 82 47 96 280 334

    "KUPA 2"DE 58. MAÇ
    Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 58. maçına çıkacak.

    Bu kulvarda daha önce 57 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 16 beraberlik alırken, 12 kez yenildi.

    Fenerbahçe, rakip filelere 78 gol bırakırken, kalesinde 55 gol gördü.

    EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL
    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

    Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

    O dönem 'dan Marsilya, 'dan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti. Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın ekibini saf dışı bırakmıştı.

    Çeyrek finalde 'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

    SON UEFA GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI
    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

    Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda 'nin ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıktı.

    Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

    1. 7.11.2018 11:12
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