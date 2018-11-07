Anderlecht, İstanbul'a geldi
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    , 'a geldi

    <a href="/index/anderlecht?id=8d5b6092-e7a8-414e-b595-9a5043335206" class="" rel="tag">Anderlecht</a>, <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'a geldi

    ?'nin UEFA  D Grubu'ndaki rakibi , 'a geldi

    'nin D Grubu dördüncü maçında evinde ağırlayacağı temsilcisi , 'a ulaştı. kafilesi 'nın başkenti 'den özel bir uçakla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi. Anderlecht kafilesi, kendilerini bekleyen otobüs ile havalimanından ayrıldı.

    1. 7.11.2018 16:30
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