Anderlecht, İstanbul'a geldi
?Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakibi Anderlecht, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında evinde ağırlayacağı Belçika temsilcisi Anderlecht, İstanbul'a ulaştı. Anderlecht kafilesi Belçika'nın başkenti Brüksel'den özel bir uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi. Anderlecht kafilesi, kendilerini bekleyen otobüs ile havalimanından ayrıldı.
- 7.11.2018 16:30
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tutkun61 Seven ağlar kızar hırs duyar.Bunlar insani duygulardır ama hata da yapabilir.Yine de kaldırıp atamayız çünkü adam trabzonun efsanesi.
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