Fenerbahçe'de Anderlecht mesaisi sürüyor
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'de mesaisi sürüyor

    Fenerbahçe'de Anderlecht mesaisi sürüyor

    , 8 Kasım Perşembe günü 'nda temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

    , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında, 8 Kasım Perşembe günü 'nda temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde Yardımcı Antrenör Erwin Koeman yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

    1. 6.11.2018 14:59
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