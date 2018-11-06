Fenerbahçe'de Anderlecht mesaisi sürüyor
Fenerbahçe, 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında, 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Erwin Koeman yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
- 6.11.2018 14:59
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 6
Yorum
TAMAM TAMAM DA !... Tamam Burak hatalı ama adam bu kadar ne yaptı ki tribünler bu kadar ıslıklar adamı. Yazıktır yemeyin adamı. Gaza gelmeyelim...
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Yanal iddiasına flaş yalanlama
Toplam 6
Yorum
hsyn ali koç daha neyi beklıyosun utanmıyorsun FB bu halınden. derhal ersun hoca derhal.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 9
Yorum
sabo Trabzonspor ne kadar uğraşırsa uğtaşsın nafile ilahi adalet var asla muaffak olamazsınız asla yüzünüz gülmeyecek
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