Koray Şener’in adı Yalova’da yaşayacak
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    ’in adı ’da yaşayacak

    Koray Şener’in adı Yalova’da yaşayacak

    Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray- maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı ’in adı ’da bir parka verilecek

    Olayı televizyon ekranlarından duyduğunu belirten Belediye Başkanı , 'in adının yaşatılması gerektiğine inandığını belirtti. Başkan Salman, en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp Koray Şener'in adını Yalova'da bir parka vereceklerini söyledi.

    Parkın isminin 'Koray Şener Barış, Dostluk, ' olacağını belirten Başkan Salman, "Daha hayatının baharında sevdiği renklerin, armanın peşinde koşarken bu kardeşimiz 'nin en büyük derbisi olan Galatasaray- maçında hayatını kaybetti. Biz de birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde 'Koray Şener Barış, Dostluk, Kardeşlik Parkı' adının uygun olacağını düşündük. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı 'u başsağlığı için aradığımda böyle bir girişimde bulunacağımızı da ilettim. Ali Bey de bu girişimimizden dolayı teşekkür etti. Bu konuda çalışmalarımıza başladık ve en kısa zaman diliminde parkımızın açılışını yapacağız" dedi.

    1. 5.11.2018 11:50
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