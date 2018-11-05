Koray Şener’in adı Yalova’da yaşayacak
Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in adı Yalova’da bir parka verilecek
Olayı televizyon ekranlarından duyduğunu belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Koray Şener'in adının yaşatılması gerektiğine inandığını belirtti. Başkan Salman, en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp Koray Şener'in adını Yalova'da bir parka vereceklerini söyledi.
Parkın isminin 'Koray Şener Barış, Dostluk, Kardeşlik Parkı' olacağını belirten Başkan Salman, "Daha hayatının baharında sevdiği renklerin, armanın peşinde koşarken bu kardeşimiz Türkiye'nin en büyük derbisi olan Galatasaray-Fenerbahçe maçında hayatını kaybetti. Biz de birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde 'Koray Şener Barış, Dostluk, Kardeşlik Parkı' adının uygun olacağını düşündük. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u başsağlığı için aradığımda böyle bir girişimde bulunacağımızı da ilettim. Ali Bey de bu girişimimizden dolayı teşekkür etti. Bu konuda çalışmalarımıza başladık ve en kısa zaman diliminde parkımızın açılışını yapacağız" dedi.
- 5.11.2018 11:50
-
Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
Toplam 9
Yorum
Hakan Birkere de biz iyi değiliz ; iyi oynamıyoruz deme doğruluğunu gösterin lütfen o zaman saygı duyacağım .
-
Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
Toplam 9
Yorum
Hakan Sn. Hocam ; Dikkat ediyorum kaybedilen her maç sonrası felsefi boyutta şöyle olsaydı böyle olurdu vs . mutlaka bir şey diyorsunuz ..
-
Korku tüneli!
Toplam 4
Yorum
Olmaz Sinanın Futbol sekası ve algısı yetersiz o yüzden gelişme sağlayamaz.kendini geliştiremez. Alt yapıdan gençlere şans verilse daha iyi olur
Koray Şener’in adı Yalova’da yaşayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.