Derbinin olay adamı Jailson'dan paylaşım geldi
Dün gece oynanan derbide Fenerbahçe'nin 2. golüne imza atan Jailson, paylaşım yaptı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yeni transferi Jailson, derbide Galatasaray'a attığı golle sarı-lacivertli taraftarların tabiriyle 'Gerçek Fenerbahçeli' oldu. O Jailson'dan bugün bir paylaşım geldi.
Galatasaray'a attığı golün videosunu paylaşan Jailson, altına Günaydın Fenerbahçe ailesi yazdı.
- 3.11.2018 12:10
-
Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
-
Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
-
Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
Derbinin olay adamı Jailson'dan paylaşım geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.