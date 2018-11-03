Derbinin olay adamı Jailson'dan paylaşım geldi
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Derbinin olay adamı 'dan paylaşım geldi

    Derbinin olay adamı <a href="/index/jailson?id=97e7393f-2f99-4e27-b395-38bb65ae055b" class="" rel="tag">Jailson</a>'dan paylaşım geldi

    Dün gece oynanan derbide 'nin 2. golüne imza atan , paylaşım yaptı

    'nin Brezilyalı yeni transferi , derbide 'a attığı golle sarı-lacivertli taraftarların tabiriyle 'Gerçek Fenerbahçeli' oldu. O 'dan bugün bir paylaşım geldi.

    'a attığı golün videosunu paylaşan Jailson, altına Günaydın ailesi yazdı.


    1. 3.11.2018 12:10
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