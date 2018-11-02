Topaloğlu’na plaket – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Topaloğlu’na plaket

    Topaloğlu’na plaket
    FB TV'nin eski Genel Müdürü İhsan Topaloğlu'na veda yemeği düzenlendi. Başkan , Başkanı Vefa Küçük'ün katıldığı yemekte Topaloğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür edip bir plaket verdi.
    1. 2.11.2018
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