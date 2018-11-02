Hasan Şaş ile Jailson soyunma odasında kapıştı! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    ile soyunma odasında kapıştı!

    Hasan Şaş ile Jailson soyunma odasında kapıştı!

    Derbinin ardından saha karıştı! Futbolcular birbirine girerken olaylar soyunma odasında da devam etti. 'nin ikinci golünü atan ile soyunma odasında tekme tokat kavga etti!

    1. 2.11.2018 23:14
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