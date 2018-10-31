Fenerbahçe, Bayern Münih’i ağırlıyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , ’i ağırlıyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>’i ağırlıyor

    , Euroleague’in 5. haftasında yarın sahasında Alman ekibi ile mücadele edecek

    Euroleague'in 5. haftasında , yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Alman temsilcisi ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 4 haftada sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 7 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Münih ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle birlikte topladığı 6 puanla 10. sırada yer alıyor.

    5. randevu
    ile bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk olarak 2014-2015 sezonunda mücadele etti. Geride kalan 4 müsabakada da sarı-lacivertliler parkeden galip ayrılmayı başardı.

    Ligde Fenerbahçe maç başına 88.8 sayı ortalamasıyla oynarken, Münih ise 75.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 16.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Alman ekibinde ise Nihad Djedovic, 14.8 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.

    1. 31.10.2018 10:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , ’i ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN