Galatasaray bu sezon gollerde Fenerbahçe’yi katladı
Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Galatasaray 17 kez rakip fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 7 kez gol sevinci yaşadı
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray 17 kez rakip fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılarda Eren Derdiyok 4, sarı-lacivertlilerde de Andre Ayew 2 gol atma başarısı gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray rakip fileleri 17 kez havalandırırken, Fenerbahçe ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar 12 kez kalesini gole kapatamazken, sarı-lacivertliler 13 gol yedi. Aslan bu sezon Trabzonspor, Akhisarspor ve E. Yeni Malatyaspor'a karşı gol atamazken, Kanarya ise Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve DG Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı.
Galatasaray'da Eren Derdiyok 4, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, Serdar Aziz ve Emre Akbaba 2'şer, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Maicon ve Fernando 1'er gol kaydetti. Ayrıca Ankaragücü maçında Bakary Kone kendi kalesine attı. Fenerbahçe'de ise Andre Ayew 2, Eljif Elmas, Michael Frey ve Islam Slimani 1'er gol olmak üzere 5 gol atma başarısı gösterdi. Diğer 2 golü ise takımdan ayrılan Giuliano ve Josef de Souza kaydetmişti.
Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda'nın 3, sarı-lacivertlilerde ise Hasan Ali Kaldırım'ın 2 asisti bulunuyor.
- 31.10.2018 10:13
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Çift forvet bitiyor mu?
Toplam 4
Yorum
ccc ünal bey kendini yere atan oyuncuları kes takım süper olur
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Biz de yarıştayız
Toplam 3
Yorum
serrr istikrarlı takım şampion olur demişsin. işte o sizde hiç yok.
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Biz de yarıştayız
Toplam 3
Yorum
Biz de yarıştayız. kimse, ‘Ben şampiyon olacağım’ diyemez. ama her hakemin kalbinde bi aslan yatar
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