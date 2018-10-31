Galatasaray bu sezon gollerde Fenerbahçe’yi katladı
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    bu sezon gollerde ’yi katladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> bu sezon gollerde <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’yi katladı

    ’de bu sezon 17 kez rakip fileleri havalandırırken, ise 7 kez gol sevinci yaşadı

    'de bu sezon 17 kez rakip fileleri havalandırırken, ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılarda 4, sarı-lacivertlilerde de 2 gol atma başarısı gösterdi.

    'de geride kalan 10 haftada rakip fileleri 17 kez havalandırırken, ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar 12 kez kalesini gole kapatamazken, sarı-lacivertliler 13 gol yedi. Aslan bu sezon Trabzonspor, Akhisarspor ve E. 'a karşı gol atamazken, Kanarya ise , , , M. Başakşehir ve DG maçlarında gol sevinci yaşayamadı.

    'da 4, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, ve Emre Akbaba 2'şer, , , Maicon ve Fernando 1'er gol kaydetti. Ayrıca Ankaragücü maçında Bakary Kone kendi kalesine attı. 'de ise 2, Eljif Elmas, Michael Frey ve Islam Slimani 1'er gol olmak üzere 5 gol atma başarısı gösterdi. Diğer 2 golü ise takımdan ayrılan Giuliano ve Josef de Souza kaydetmişti.

    Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda'nın 3, sarı-lacivertlilerde ise 'ın 2 asisti bulunuyor.

    1. 31.10.2018 10:13
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