Mustafa Cengiz’in 3. derbi heyecanı
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’in 3. derbi heyecanı

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>’in 3. derbi heyecanı

    Başkanı , bugüne kadar 2 kez derbi heyecanı yaşadı

    Başkanı , bugüne kadar 2 kez derbi heyecanı yaşadı. Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar 'ı yenerken, ile berabere kaldı.

    'in 11. haftasında , Stadyumu'nda ile karşı karşıya gelecekken, sarı-kırmızılıların Başkanı 'in de 3. derbisi olacak. Geçtiğimiz sezon iki kez derbi heyecanı yaşayan Başkan Cengiz, bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-

    kırmızılılar geçen sezon deplasmanda ile berabere kalırken, evinde ise 'ı mağlup etmeyi başardı.

    başkanlığında 'ın derbi müsabakaları şöyle:

    17 Mart 2018
    Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

    29 Nisan 2018
    Galatasaray: 2 - : 0

    1. 31.10.2018 09:53
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