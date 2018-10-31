Mustafa Cengiz’in 3. derbi heyecanı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 2 kez derbi heyecanı yaşadı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 2 kez derbi heyecanı yaşadı. Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ı yenerken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekken, sarı-kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz'in de 3. derbisi olacak. Geçtiğimiz sezon iki kez derbi heyecanı yaşayan Başkan Cengiz, bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-
kırmızılılar geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalırken, evinde ise Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.
Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın derbi müsabakaları şöyle:
17 Mart 2018
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0
29 Nisan 2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
- 31.10.2018 09:53
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Çift forvet bitiyor mu?
Toplam 4
Yorum
ccc ünal bey kendini yere atan oyuncuları kes takım süper olur
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Biz de yarıştayız
Toplam 3
Yorum
serrr istikrarlı takım şampion olur demişsin. işte o sizde hiç yok.
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Biz de yarıştayız
Toplam 3
Yorum
Biz de yarıştayız. kimse, ‘Ben şampiyon olacağım’ diyemez. ama her hakemin kalbinde bi aslan yatar
Mustafa Cengiz’in 3. derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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