Hıncal Uluç: "Galatasaray taç atmada dünyanın en özürlü takımı"
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    Hıncal Uluç: "Galatasaray taç atmada dünyanın en özürlü takımı"

    A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında "Galatasaray, dünyanın gelmiş geçmiş en taç atma özürlü takımı. Galatasaray kendi yarı sahasından taç atarken heyecanlanıyorum çünkü asist yapıyorlar." dedi.

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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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