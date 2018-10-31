Stoch'dan muhteşem gol
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Miroslav Stoch, Çek Cumhuriyeti'nde gollerine devam ediyor. 29 yaşındaki Slovak futbolcu attığı iki golle maçın yıldızı olmakla kalmadı, Fenerbahçe forması giydiği 2012 yılında attığı şahane golü tekrarladı.
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