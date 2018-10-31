Bu bir fırsattır – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Bu bir fırsattır

    Bu bir fırsattır

    Takım arkadaşlarına, “Rakip sakatlıklarla boğuşuyor ve biz bunu fırsata dönüştürmeliyiz İnanırsak, savaşırsak, ’ı orada mağlup ederiz, her şeye yeniden başlarız” dedi

    Kadro dışı bırakılan 'le fıtık operasyonu geçiren 'ın yokluğunda kaptanlık görevini yürüten , takım arkadaşlarını derbisine motive etme sorumluluğunu da üstlendi. Tecrübeli futbolcu, her şeye rağmen hala üst sıraları zorlama şanslarının olduğunu söyledi, bunun için derbiyi fırsat gösterdi. Takımla dün bir toplantı yapan Hasan Ali, "Buradaki herkese şunu hatırlatayım: Galatasaray'la sahalarında 9 kez oynadık ve 3'ünü kazandık. Bizi o statta sadece 4 kez yenebildiler" dedi.

    Rakıplerinin birçok eksiği olduğunu sözlerine ekleyen kaptan, "Bu maçın favorisi yok. Birçok kez derbi oynamış biri olarak söylüyorum; inanırsak, savaşırsak Galatasaray'ı orada bir kez daha yenebiliriz. Buna mecburuz. Camiaya, bize inananlara borçluyuz. İnsanları daha fazla üzmeye hakkımız yok. Her şeye yeniden başlamak istiyorsak, bu zafere çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Başkan ve bazı yöneticilerin de bugün ya da yarın Samandıra'da takımla bir araya gelip bir konuşma yapmasının beklendiği öğrenildi
    1. 31.10.2018
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