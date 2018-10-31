Bu bir fırsattır
Takım arkadaşlarına, “Rakip sakatlıklarla boğuşuyor ve biz bunu fırsata dönüştürmeliyiz İnanırsak, savaşırsak, Galatasaray’ı orada mağlup ederiz, her şeye yeniden başlarız” dedi
Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'le fıtık operasyonu geçiren Mehmet Topal'ın yokluğunda kaptanlık görevini yürüten Hasan Ali Kaldırım, takım arkadaşlarını Galatasaray derbisine motive etme sorumluluğunu da üstlendi. Tecrübeli futbolcu, her şeye rağmen hala üst sıraları zorlama şanslarının olduğunu söyledi, bunun için derbiyi fırsat gösterdi. Takımla dün bir toplantı yapan Hasan Ali, "Buradaki herkese şunu hatırlatayım: Galatasaray'la sahalarında 9 kez oynadık ve 3'ünü kazandık. Bizi o statta sadece 4 kez yenebildiler" dedi.
Rakıplerinin birçok eksiği olduğunu sözlerine ekleyen kaptan, "Bu maçın favorisi yok. Birçok kez derbi oynamış biri olarak söylüyorum; inanırsak, savaşırsak Galatasaray'ı orada bir kez daha yenebiliriz. Buna mecburuz. Camiaya, bize inananlara borçluyuz. İnsanları daha fazla üzmeye hakkımız yok. Her şeye yeniden başlamak istiyorsak, bu zafere çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Başkan Ali Koç ve bazı yöneticilerin de bugün ya da yarın Samandıra'da takımla bir araya gelip bir konuşma yapmasının beklendiği öğrenildi
Rakıplerinin birçok eksiği olduğunu sözlerine ekleyen kaptan, "Bu maçın favorisi yok. Birçok kez derbi oynamış biri olarak söylüyorum; inanırsak, savaşırsak Galatasaray'ı orada bir kez daha yenebiliriz. Buna mecburuz. Camiaya, bize inananlara borçluyuz. İnsanları daha fazla üzmeye hakkımız yok. Her şeye yeniden başlamak istiyorsak, bu zafere çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Başkan Ali Koç ve bazı yöneticilerin de bugün ya da yarın Samandıra'da takımla bir araya gelip bir konuşma yapmasının beklendiği öğrenildi
- 31.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
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karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
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eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
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