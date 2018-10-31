Yeni Malatya’dan Bulut için açık kapı – Fotomaç – 31 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Yeni ’dan Bulut için açık kapı

    Yeni <a href="/index/malatya?id=cdefe83c-37e4-4d1f-9dc9-019ce587252b" class="" rel="tag">Malatya</a>’dan Bulut için açık kapı
    Yeni Malatyaspor'un hukuk işlerinden sorumlu yönetici Burak Çakır, ile adı anılan teknik direktörleri hakkında Radyospor'a konuştu. Çakır, "Kesin olarak 'evet' ya da 'hayır' diyemeyiz. F.Bahçe teklifte bulunursa, yönetim kurulu olarak değerlendirip bir karara varırız" dedi. Çakır, Bulut'un sözleşmesinde büyük bir takıma gitmek istemesi halinde özel bir madde olmadığını sözlerine eklerken, "İki takımın menfaatleri doğrultusunda olumlu bir şey olursa hocamızın önünü açabiliriz" açıklamasını yaptı.

    DEV AVCISI
    'un çalıştırdığı Yeni , bu sezon sahasında hem F.Bahçe'yi hem de G.Saray'ı yenerken, deplasmanda 'le berabere kaldı. Bulut, geçen sezon da takımıyla iç sahada G.Saray zaferi yaşamış, gönderilmişti.
    1. 31.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni ’dan Bulut için açık kapı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN