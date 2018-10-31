Yeni Malatya’dan Bulut için açık kapı
DEV AVCISI
Erol Bulut'un çalıştırdığı Yeni Malatya, bu sezon sahasında hem F.Bahçe'yi hem de G.Saray'ı yenerken, deplasmanda Başakşehir'le berabere kaldı. Bulut, geçen sezon da takımıyla iç sahada G.Saray zaferi yaşamış, Tudor gönderilmişti.
- 31.10.2018
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
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karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 5
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eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Toplam 1
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