Kasımda Fener farkı – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Kasımda farkı

    Kasımda <a href="/index/fener?id=861e2410-402c-40e9-9bda-c4e8b07b0432" class="" rel="tag">Fener</a> farkı
    F.Bahçe ile G.Saray kasım ayında 28 kez kapıştı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 15 kez kazandı; 5'ini kaybetti. En farklı kasım zaferi ise 6 Kasım 2002'de yaşandı. evinde rakibini 6-0 yenmişti. Takımlar kasımda ligde ise 12 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kanarya 6 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
    1. 31.10.2018
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