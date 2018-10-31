Takımdan moral ziyareti – Fotomaç – 31 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Takımdan moral ziyareti

    Takımdan moral ziyareti
    A.Gücü maçında sakatlanıp ameliyat olan Güçtekin'i, arkadaşları yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası 'ın tedavi gördüğü hastaneye giden sarı-lacivertliler, genç oyuncuya destek oldu. Ziyarette Oğuz Kağan'a üzerinde "Geçmiş Olsun" yazılı ve tüm imzalı forması hediye edildi
    1. 31.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Takımdan moral ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN