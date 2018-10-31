Kanarya taktik çalıştı – Fotomaç – 31 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Kanarya taktik çalıştı

    Kanarya taktik çalıştı
    , 'in 11. haftasında cuma günü ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde 'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Çalışmada ameliyat olan Oğuz Kağan Güçtekin ve sakatlığı bulunan yer almadı. Sarı-lacivertli takım, bugün de hazırlıklarına devam edecek.
    1. 31.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kanarya taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN