F.Bahçe yine PFDK’lık oldu – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    F.Bahçe yine ’lık oldu

    F.Bahçe yine PFDK’lık oldu
    Hukuk Müşavirliği, 'yi yine 'ya sevk etti. Sevkin, Ankaragücü maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ile "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle yapıldığı bildirildi.
    1. 31.10.2018
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