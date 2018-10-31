3-1’e kalbi dayanmadı – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    3-1’e kalbi dayanmadı

    3-1’e kalbi dayanmadı
    Sakarya'da 79 yaşındaki Abdulfettah Kara, pazar akşamı taraftarı olduğu 'nin Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçı izlerken kalp krizi geçirdi. Yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kara'nın cenazesi, önceki gün yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.
    1. 31.10.2018
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