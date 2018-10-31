Green: Aklım farklı çalışır – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Green: Aklım farklı çalışır

    Green: Aklım farklı çalışır
    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi , FB TV'ye verdiği röportajda, oyun stilinden bahsetti. ABD'li yıldız, "Skor üretme şeklim birçok insana göre çok farklı. IQ seviyem de diğer oyunculardan farklı. Hücumun her yerinden, her bölgeden sayı üretebilirim" dedi. Green, komik bir insan olduğunu söyledi.
    1. 31.10.2018
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