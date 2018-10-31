Kanarya ikide iki peşinde – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    ikide iki peşinde

    Kanarya ikide iki peşinde
    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi gruplarında bugün temsilcisi Avenida'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. , ilk maçta Yunan ekibi 'u deplasmanda 63-54 yenerken, Avenida ise birinci hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediyespor'a dış sahada 88-80 mağlup oldu.
    1. 31.10.2018
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