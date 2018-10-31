Türkiye gibi ateşli ligse...
- 31.10.2018
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 5
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eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Toplam 1
Yorum
test setsetset
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