Türkiye gibi ateşli ligse... – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    gibi ateşli ligse...

    Türkiye gibi ateşli ligse...
    PSV'de Cocu'nun yerine göreve gelen ve ligde 10'da 10 yapan Mark Bommel, meslektaşının 'den ayrılık sürecini değerlendirdi. De Telegraaf'a konuşan Van Bommel, "Antrenörlüğün risklerinden biri de bu. Eğer performans veremiyorsanız, baskının artacağını da bilirsiniz. Özellikle gibi ateşli bir ligdeyseniz..." diye konuştu.
    1. 31.10.2018
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