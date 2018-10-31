Aykut Kocaman, eski yardımcılarının kulübe ait bilgileri dışarı sızdırmakla suçlanmasının ardından zan altında kalmıştı. Adı hoca adayları arasında gündeme gelse de bu hemen hemen imkansız gibi görünüyor. Yönetimin planları arasında olmayan Kocaman'ın, teklif gelse de dönüş planı kesinlikle olmadığı belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamın, yaşananlardan dolayı çok kırgın olduğu, bu yüzden tüm kapıları kapattığı vurgulanıyor.