Aykut Kocaman kapıları kapattı – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    kapıları kapattı

    Aykut Kocaman kapıları kapattı
    Aykut Kocaman, eski yardımcılarının kulübe ait bilgileri dışarı sızdırmakla suçlanmasının ardından zan altında kalmıştı. Adı hoca adayları arasında gündeme gelse de bu hemen hemen imkansız gibi görünüyor. Yönetimin planları arasında olmayan Kocaman'ın, teklif gelse de dönüş planı kesinlikle olmadığı belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamın, yaşananlardan dolayı çok kırgın olduğu, bu yüzden tüm kapıları kapattığı vurgulanıyor.
    1. 31.10.2018
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