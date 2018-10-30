Mark van Bommel: Türkiye gibi bir ülkede normaldir! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Mark van Bommel: "Türkiye gibi bir ülkede normaldir!

    Phillip Cocu'nun ayrılması sonrası PSV'nin başına geçen Mark van Bommel, sarı lacivertli ekipteki gelişmelerle ilgili konuştu.
    30 Ekim 2018 Salı, 16:58:36 Güncelleme: 17:11:07
    Mark van Bommel: Türkiye gibi bir ülkede normaldir!

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun sarı lacivertli ekipteki görevinden alınmasının ardından vatandaşı ve PSV teknik direktörü Mark van Bommel, değerlendirmelerde bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Mark van Bommel: Türkiye gibi bir ülkede normaldir!

    Cocu'nun henüz soyunma odasındayken gönderilmesi hakkında Van Bommel, "Yaptığımız işin içerisinde bu risk var. İstenilen sonuçları alamıyorsanız, üzerinizde baskı artar. Hele bir de Türkiye'deki gibi tutkulu ve ateşli bir ligdeyseniz, baskı daha da fazladır. Bu da çok normal birşey" şeklinde konuştu.

    Mark van Bommel: Türkiye gibi bir ülkede normaldir!

    "Geçmişteki örneklere bakın"

    Son yıllarda Hollandalı teknik direktörlerin yurt dışında sürekli başarısız olmasıyla ilgili de konuşan Van Bommel "Hollanda, 2010 Dünya Kupası'nda finale çıkınca Hollandalı teknik direktörler bir anda yurt dışındaki takımlarda göreve getirilmeye başladılar."

    Mark van Bommel: Türkiye gibi bir ülkede normaldir!

    "Aynısı, İspanyol, Alman ve Fransız antrenörler için de oldu, hala da oluyor. Bu kadar başarısızlığın bence herhangi bir anlamı yok. Hollandalı hocalar ya gerçekten şans bulamıyor ya da başarılı olacakları kadar süre tanınmıyor. Geçmişteki örneklere bakın, ne demek istediğimi anlarsınız" dedi.

    Mark van Bommel: Türkiye gibi bir ülkede normaldir!

    "Bu önyargılar her zaman var"

    Hollandalı hocalar hakkındaki önyargının değişebileceğini de ifade eden Van Bommel "3 tane Hollandalı antrenör başarılı olursa, bütün bu algı değişir. Futbolda böyle önyargılar hep vardır."

    Mark van Bommel: Türkiye gibi bir ülkede normaldir!

    "Geçen sezon Hollanda Milli Takımı için neler deniyordu, şimdi 3 maç arka arkaya kazandı neler deniyor. Futbolda, çok çabuk kararlar vermemek gerekiyor. Her zaman inişler ve çıkışlar olacaktır" yorumunda bulundu.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN