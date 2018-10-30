Mark van Bommel: "Türkiye gibi bir ülkede normaldir!
Phillip Cocu'nun ayrılması sonrası PSV'nin başına geçen Mark van Bommel, sarı lacivertli ekipteki gelişmelerle ilgili konuştu.
30 Ekim 2018 Salı, 16:58:36
Güncelleme: 17:11:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun sarı lacivertli ekipteki görevinden alınmasının ardından vatandaşı ve PSV teknik direktörü Mark van Bommel, değerlendirmelerde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cocu'nun henüz soyunma odasındayken gönderilmesi hakkında Van Bommel, "Yaptığımız işin içerisinde bu risk var. İstenilen sonuçları alamıyorsanız, üzerinizde baskı artar. Hele bir de Türkiye'deki gibi tutkulu ve ateşli bir ligdeyseniz, baskı daha da fazladır. Bu da çok normal birşey" şeklinde konuştu.
"Geçmişteki örneklere bakın"
Son yıllarda Hollandalı teknik direktörlerin yurt dışında sürekli başarısız olmasıyla ilgili de konuşan Van Bommel "Hollanda, 2010 Dünya Kupası'nda finale çıkınca Hollandalı teknik direktörler bir anda yurt dışındaki takımlarda göreve getirilmeye başladılar."
"Aynısı, İspanyol, Alman ve Fransız antrenörler için de oldu, hala da oluyor. Bu kadar başarısızlığın bence herhangi bir anlamı yok. Hollandalı hocalar ya gerçekten şans bulamıyor ya da başarılı olacakları kadar süre tanınmıyor. Geçmişteki örneklere bakın, ne demek istediğimi anlarsınız" dedi.
"Bu önyargılar her zaman var"
Hollandalı hocalar hakkındaki önyargının değişebileceğini de ifade eden Van Bommel "3 tane Hollandalı antrenör başarılı olursa, bütün bu algı değişir. Futbolda böyle önyargılar hep vardır."
"Geçen sezon Hollanda Milli Takımı için neler deniyordu, şimdi 3 maç arka arkaya kazandı neler deniyor. Futbolda, çok çabuk kararlar vermemek gerekiyor. Her zaman inişler ve çıkışlar olacaktır" yorumunda bulundu.