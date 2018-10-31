Fenerbahçeden Tayfun Korkuta mesaj! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'den Tayfun Korkut'a mesaj!

    Fenerbahçe'de yerli teknik direktörde karar kılınırsa favori isim Tayfun Korkut. 44 yaşındaki hocaya "Bekle"mesajı gönderildi.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 00:44:53 Güncelleme: 00:44:58
    Fenerbahçeden Tayfun Korkuta mesaj!

    Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Lourent Blanc ismi ağırlık kazanırken, Fransız hocanın yanıtı bekleniyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeden Tayfun Korkuta mesaj!

    Yönetim, bir yandan da yerli alternatifleri müzakere ediyor. Tayfun Korkut, Türk hocaların favori ismi.

    Fenerbahçeden Tayfun Korkuta mesaj!

    Son olarak Stuttgart'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan 44 yaşındaki teknik adama, yapılan görüşmede "Bekle" mesajı gönderildiği belirlendi.

    Fenerbahçeden Tayfun Korkuta mesaj!

    Daum da güçlü seçenek

    Yönetim içinden, F.Bahçe'yi 2 kez şampiyon yapan Christoph Daum ismine sıcak bakan yönetici sayısı da fazla.

    Fenerbahçeden Tayfun Korkuta mesaj!

    Türkiye'yi iyi tanıması avantaj olarak görülen Alman çalıştırıcı, güçlü bir seçenek olarak masada.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN