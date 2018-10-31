Fenerbahçeden Tayfun Korkuta mesaj!

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Fenerbahçe'den Tayfun Korkut'a mesaj!
Fenerbahçe'de yerli teknik direktörde karar kılınırsa favori isim Tayfun Korkut. 44 yaşındaki hocaya "Bekle"mesajı gönderildi.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 00:44:53
Güncelleme: 00:44:58
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Lourent Blanc ismi ağırlık kazanırken, Fransız hocanın yanıtı bekleniyor.
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Yönetim, bir yandan da yerli alternatifleri müzakere ediyor. Tayfun Korkut, Türk hocaların favori ismi.
Son olarak Stuttgart'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan 44 yaşındaki teknik adama, yapılan görüşmede "Bekle" mesajı gönderildiği belirlendi.
Daum da güçlü seçenek
Yönetim içinden, F.Bahçe'yi 2 kez şampiyon yapan Christoph Daum ismine sıcak bakan yönetici sayısı da fazla.
Türkiye'yi iyi tanıması avantaj olarak görülen Alman çalıştırıcı, güçlü bir seçenek olarak masada.