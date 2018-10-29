Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile Türk Telekom Stadı'nda 0-0 berabere kalan Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçıyla Süper Lig'e döndü. Aslan, deplasmanda oynadığı mücadelede rakibine 2-0 yenildi.

Maçın ardından Mariano, yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi.

Mariano'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

''Şu an sıkışık bir dönemdeyiz, zor maç olacağını biliyorduk. Rakibin bize daha motive oynayacağını biliyorduk. İstemediğimiz bir maç, kaybettik. Bir an önce bunu unutup, önümüzdeki önemli bir maç var. Ona odaklanmamız gerekiyor.''

''Anlamadığım bir şey var. Gördüğüm sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştüm. Hepimizin bildiği gibi VAR sistemi, bu pozisyonlarda kullanılmayacaksa ne zaman yardım edecek? Haksız bir sarı kart gördüm. Dokunmadığım bir pozisyondu.''