Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile Türk Telekom Stadı'nda 0-0 berabere kalan Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçıyla Süper Lig'e döndü. Aslan, deplasmanda oynadığı mücadelede rakibine 2-0 yenildi.
Maçın ardından Mariano, yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi.
Mariano'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:
''Şu an sıkışık bir dönemdeyiz, zor maç olacağını biliyorduk. Rakibin bize daha motive oynayacağını biliyorduk. İstemediğimiz bir maç, kaybettik. Bir an önce bunu unutup, önümüzdeki önemli bir maç var. Ona odaklanmamız gerekiyor.''
''Anlamadığım bir şey var. Gördüğüm sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştüm. Hepimizin bildiği gibi VAR sistemi, bu pozisyonlarda kullanılmayacaksa ne zaman yardım edecek? Haksız bir sarı kart gördüm. Dokunmadığım bir pozisyondu.''
- 28.10.2018 22:30
- Güncelleme: 29.10.2018 02:05
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Maç Sonucu | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
Yorum
ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
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Kadıköy'de felaket! Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
Mariano: "Haksız bir sarı kart gördüm" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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