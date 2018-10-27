Ali Koç, Guliyev’i alnından öptü – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    , Guliyev’i alnından öptü

    Ali Koç, Guliyev’i alnından öptü

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , atletizmde büyük başarı gösteren ’i alnından öptü.

    Fenerbahçe Toplantısı'nda sarı-lacivertli sporcular başarılarından dolayı sahneye davet edildi. Atletizmde büyük başarı gösteren Fenerbahçeli sporcu , sahneye çıktığında Yüksek Divan Kurulu Üyeleri tarafından büyük alkış aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı da Guliyev'i alnından öptü. Koç'un yaptığı bu hareket üyeler tarafından da büyük alkış aldı.

    1. 27.10.2018 11:49
    2. Güncelleme: 27.10.2018 11:49
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