Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Süper Lig'de tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve 8 hafta sonunda sadece 8 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada girdi. Ligde 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, bu periyotta 7 puan birden kaybederken, bir anda zirvenin çok gerisine düştü. Sivasspor maçı bu yüzden çok önemli.



SİVAS DA 3 PUAN PEŞİNDE

PUAN kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertli ekip için bugünkü karşılaşma adeta final niteliğinde olacak. Puan kaybı, işleri daha da güçleştirecek, Phillip Cocu'nun durumu tartışılmaya devam edecek. Kanarya kazanırsa yepyeni bir sayfa açacak. Haftaya 9 puanla 12. sırada giren Sivasspor da bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Fenerbahçe'yi gözüne kestiren Yiğido, "3 puan" parolasıyla maça hazırlandı.



DURAN TOPLARA DİKKAT

COCU, kritik maç öncesi oyuncularına ciddi uyarılar yaptı. Hollandalı teknik adam, bireysel hatalardan ve tehlikeli noktalarda faul yapmaktan kaçınmalarını istediği futbolcularından, duran topları savunma konusunda ise çok dikkatli olmalarını istedi. Cocu ayrıca, "Gol yollarında bitirici olalım. Pozisyona girince atalım" dedi.



YİĞİDO'YA ŞANSI TUTUYOR

F.BAHÇE ile Sivas, Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında yapılan 24 maçtan 16'sını Kanarya, 4'ünü Yiğido kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen (5 galibiyet, 1 beraberlik) Fenerbahçe, deplasmanda rakibini 6 kez mağlup etmeye başarırken, Sivasspor ise evinde 3 kez kazandı; 3 karşılaşma berabere bitti.



SÜREKLİ KAZANMALIYIZ

SOLDADO, Sivas'ta gol için elinden geleni yapacağını söyledi. İspanyol golcü, "Milli arada çok iyi çalıştık. Özellikle gol yollarındaki etkisizliğimizi gidermek için bazı çalışmalar gerçekleştirdik. Sivas'ta zor bir maç bizi bekliyor olacak" dedi. Kazanma baskısıyla zaman zaman hatalar yaptıklarını kabul eden Soldado, "Bundan sonra az hata yapıp sürekli kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.



MAÇ BAŞINA 3.79 GOL

FENERBAHÇE ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.