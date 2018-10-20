Fenerbahçe'nin final maçı! – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    'nin final maçı!

    Fenerbahçe'nin final maçı!

    Zirvenin uzağında 15. sırada bulunan ve üç haftadır 3 puana hasret kalan , çok kritik bir mücadele verecek. kaybını kimse aklından bile geçirmiyor ancak Yiğidolar da çok iddialı

    , Spor Toto 'in 9. haftasında bugün Demir Grup 'a konuk olacak. Süper Lig'de tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve 8 hafta sonunda sadece 8 toplayan sarı-lacivertliler, haftaya düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada girdi. Ligde 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, bu periyotta 7 puan birden kaybederken, bir anda zirvenin çok gerisine düştü. Sivasspor maçı bu yüzden çok önemli.

    SİVAS DA 3 PUAN PEŞİNDE
    PUAN kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertli ekip için bugünkü karşılaşma adeta final niteliğinde olacak. Puan kaybı, işleri daha da güçleştirecek, Phillip Cocu'nun durumu tartışılmaya devam edecek. kazanırsa yepyeni bir sayfa açacak. Haftaya 9 puanla 12. sırada giren Sivasspor da bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Fenerbahçe'yi gözüne kestiren , "3 puan" parolasıyla maça hazırlandı.

    Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki ilk 11'i


    DURAN TOPLARA DİKKAT
    COCU, kritik maç öncesi oyuncularına ciddi uyarılar yaptı. Hollandalı teknik adam, bireysel hatalardan ve tehlikeli noktalarda faul yapmaktan kaçınmalarını istediği futbolcularından, duran topları savunma konusunda ise çok dikkatli olmalarını istedi. Cocu ayrıca, "Gol yollarında bitirici olalım. Pozisyona girince atalım" dedi.

    YİĞİDO'YA ŞANSI TUTUYOR
    F.BAHÇE ile , Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında yapılan 24 maçtan 16'sını Kanarya, 4'ünü Yiğido kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen (5 galibiyet, 1 beraberlik) Fenerbahçe, deplasmanda rakibini 6 kez mağlup etmeye başarırken, Sivasspor ise evinde 3 kez kazandı; 3 karşılaşma berabere bitti.

    SÜREKLİ KAZANMALIYIZ
    , Sivas'ta gol için elinden geleni yapacağını söyledi. İspanyol golcü, "Milli arada çok iyi çalıştık. Özellikle gol yollarındaki etkisizliğimizi gidermek için bazı çalışmalar gerçekleştirdik. Sivas'ta zor bir maç bizi bekliyor olacak" dedi. Kazanma baskısıyla zaman zaman hatalar yaptıklarını kabul eden Soldado, "Bundan sonra az hata yapıp sürekli kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

    MAÇ BAŞINA 3.79 GOL
    FENERBAHÇE ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.

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