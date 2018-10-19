Emre Bol: Fenerbahçe'nin ölü hali Galatasaray'ı yener
A Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray - Bursaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol, "Fenerbahçe'nin ölü hali bu Galatasaray'ı yener" yorumunu yaptı.
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