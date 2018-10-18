Guliyev finale kaldı – Fotomaç – 18 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Guliyev finale kaldı

    Guliyev finale kaldı

    Avrupa Atletizm Birliği, Fenerbahçeli ’i ‘Yılın Atleti’ adayları arasına aldı

    28 yaşındaki yıldız sporcu, 'nın şehrinde 16 yıllık şampiyona rekorunu kırarak kazandığı altın madalya ve sezon boyu gösterdiği üstün performansla dikkat çekmişti. Ödüllerini kazanan atletler, 26 Ekim'de Lozan'da gerçekleştirilecek törenle açıklanacak. Avrupa Atletizm Birliği, Fenerbahçeli 'i 'Yılın Atleti' adayları arasına aldı Guliyev, Yılın Atleti oylamasında üst üste 2. kez finale kaldı.
    1. 18.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Guliyev finale kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN