Cezaevindeki Kokorin’e destek – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Cezaevindeki ’e destek

    Cezaevindeki Kokorin’e destek
    Roman Neustadter'in -Türkiye maçındaki gol sevincinin sırrı ortaya çıktı. Sarı-lacivertli oyuncu sağ elinin baş parmağını iki dudağının arasına götürüp emerken, sol eli ile yukarıyı işaret etmişti. Bu sevinç Zenit'in forveti Alexandr ile özdeşleşmiş bir hareket. Roman'ın bu hareketiyle Rusya'da bir kafede bakanlık çalışanına saldırdığı için tutuklanan Kokorin'e destek verdiği bildirildi.
    1. 16.10.2018
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