Soldado iddialı konuştu!
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    iddialı konuştu!

    <a href="/index/soldado?id=29019062-0984-44f9-b38c-d1930139b2d2" class="" rel="tag">Soldado</a> iddialı konuştu!

    , “Yedek de kalsam vazgeçmeyeceğim ve için çalışacağım” diye konuştu

    Roberto , yedek kaldığı için üzgün olduğunu ancak için savaşmaya devam edeceğini söyledi.

    İspanyol forvet, "Takımda üç forvet var ve hoca bazen birini, bazen ikisini birden kullanıyor. Doğal olarak bir kişi dışarıda kalıyor. Bu durum her takımda böyledir; birileri ilk 11'de çıkar, birileri kenarda görev bekler" dedi. Şu an teknik direktörün tercihinin kendisi aleyhinde olduğunu sözlerine ekleyen , "Ben her zaman kendimi hazır tutmak zorundayım. Bu kuralı hiçbir zaman değiştirmeyeceğim, takımım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

    SIFTAH YAPAMADI
    Ligde birisi ilk 11'de 4 maça çıkan Soldado, henüz skora katkı yapamadı. Boğa, geçen sezon ise ligde 26 maçta 9 gol atıp, 4 asiste imza atmıştı.

    SLIMANI'SIZ DE ÇİFT FORVET
    Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren 'nin durumu belirsizliğini koruyor. Cezayirli forvetin maçında oynama ihtimali var ancak yetişmezse Cocu'nun alternatifi hazır. Sarı-lacivertli hoca, Slimani oynamazsa da çift forvetten vazgeçmeyecek, Frey ile Soldado'yu hücum hattında beraber kullanacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren 'nin durumu belirsizliğini koruyor. Cezayirli forvetin maçında oynama ihtimali var ancak yetişmezse Cocu'nun alternatifi hazır. Sarı-lacivertli hoca, Slimani oynamazsa da çift forvetten vazgeçmeyecek, Frey ile Soldado'yu hücum hattında beraber kullanacak.

    1. 15.10.2018
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