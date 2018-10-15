Soldado iddialı konuştu!
Soldado, “Yedek de kalsam vazgeçmeyeceğim ve Fenerbahçe için çalışacağım” diye konuştu
Roberto Soldado, yedek kaldığı için üzgün olduğunu ancak Fenerbahçe için savaşmaya devam edeceğini söyledi.
İspanyol forvet, "Takımda üç forvet var ve hoca bazen birini, bazen ikisini birden kullanıyor. Doğal olarak bir kişi dışarıda kalıyor. Bu durum her takımda böyledir; birileri ilk 11'de çıkar, birileri kenarda görev bekler" dedi. Şu an teknik direktörün tercihinin kendisi aleyhinde olduğunu sözlerine ekleyen Soldado, "Ben her zaman kendimi hazır tutmak zorundayım. Bu kuralı hiçbir zaman değiştirmeyeceğim, takımım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.
SIFTAH YAPAMADI
Ligde birisi ilk 11'de 4 maça çıkan Soldado, henüz skora katkı yapamadı. Boğa, geçen sezon ise ligde 26 maçta 9 gol atıp, 4 asiste imza atmıştı.
SLIMANI'SIZ DE ÇİFT FORVET
Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren İslam Slimani'nin durumu belirsizliğini koruyor. Cezayirli forvetin Sivasspor maçında oynama ihtimali var ancak yetişmezse Cocu'nun alternatifi hazır. Sarı-lacivertli hoca, Slimani oynamazsa da çift forvetten vazgeçmeyecek, Frey ile Soldado'yu hücum hattında beraber kullanacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren İslam Slimani'nin durumu belirsizliğini koruyor. Cezayirli forvetin Sivasspor maçında oynama ihtimali var ancak yetişmezse Cocu'nun alternatifi hazır. Sarı-lacivertli hoca, Slimani oynamazsa da çift forvetten vazgeçmeyecek, Frey ile Soldado'yu hücum hattında beraber kullanacak.
- 15.10.2018
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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