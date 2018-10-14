Andre Santos: "Türkler çok daha fanatik"
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    : "Türkler çok daha fanatik"

    <a href="/index/andre-santos?id=dc72e81b-19d8-471a-9232-cb668859cb3f" class="" rel="tag">Andre Santos</a>: "Türkler çok daha fanatik"
    F.BAHÇE'DE 2009-11 arası forma giyen , ve 'daki derbileri kıyasladı. Tecrübeli bek, Palmeiras-Corinthians derbisi için "En büyük klasiklerden biri diyemezsiniz" derken, "'deki fanatizm 'dan çok daha fazla. F.Bahçe-G.Saray derbisi oynadığım en iyi derbilerden biri" yorumu yaptı.
    1. 14.10.2018
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