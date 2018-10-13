Sağa Kryeziu – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Sağa

    Sağa Kryeziu
    Fenerbahçe bir yandan büyük sıkıntılarla uğraşırken diğer yandan da geleceğin takımını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Comolli'nin scout'larından biri, önceki akşam U21 Takımı'nın Arnavutluk U-21 Takımı'nı 1-0 yendiği maçı izledi. Arnavut basını, söz konusu scout'un 19 yaşındaki Arnavut sağ bek Drilon için bilgi aldığını iddia etti.
    1. 13.10.2018
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