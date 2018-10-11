Mehmet Topal ameliyat edildi – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    ameliyat edildi

    Mehmet Topal ameliyat edildi

    Fenerbahçeli futbolcu , ameliyat edildi.

    ve maçları için kampına katılan , hissettiği ağrı sebebi ile kontrolden geçmişti. Yapılan tetkikler sonrasında sağ kasığında fıtık olduğu belirlenen Mehmet Topal, 'da başarılı bir operasyon geçirdi.

    Sarı-lacivertli ekipte uzun bir süredir sakatlığına rağmen fedakarlık yaparak sahadaki yerini alan tecrübeli futbolcunun yarın 'a dönmesi bekleniyor.

    1. 11.10.2018 18:48
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