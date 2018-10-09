Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki idmanlar milli futbolculardan yoksun gerçekleştirildi.
Günün ilk antrenmanı koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda hücum ve defans organizasyonları üzerinde duran futbolcular, kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.
Akşam idmanında ise salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 9.10.2018 20:51
- Güncelleme: 9.10.2018 20:54
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
tayfunla olmaz hic gerek yok bence takimi stutgart son sirada küme düsmeye oynuyor, oda kovuldu zaten bize adam gibi teknik direktör lazim tecrübeli olmali
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
LEVENT BÖYLE BİRŞEY YAPARLARSA YÖNETİM KENDİNİ BİTİRİR NET
Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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