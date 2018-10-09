Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    , günü çift idmanla geçirdi

    Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi

    Futbol Takımı, 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki idmanlar milli futbolculardan yoksun gerçekleştirildi.

    Günün ilk antrenmanı koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda hücum ve defans organizasyonları üzerinde duran futbolcular, kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

    Akşam idmanında ise salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.

    Fenerbahçe, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

    1. 9.10.2018 20:51
    2. Güncelleme: 9.10.2018 20:54
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