Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki idmanlar milli futbolculardan yoksun gerçekleştirildi.

Günün ilk antrenmanı koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda hücum ve defans organizasyonları üzerinde duran futbolcular, kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Akşam idmanında ise salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.