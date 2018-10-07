Anderlecht deplasmandan 3 puanla döndü
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Zulte Waregem'i 2-1 yendi.
Anderlecht, ligin 10. haftasında Zulte Waregem'e konuk oldu. Anderlecht, Bakkali'nin 43 ve Gerkens'in 78. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 90+3'üncü dakikada Buffel attı.
Puanını 20'ye çıkaran Anderlecht 3'üncü, 5 puanda kalan Zulte Waregem ise 15. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.
- 7.10.2018 18:41
-
"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
-
Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
-
Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
Anderlecht deplasmandan 3 puanla döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.