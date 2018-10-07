Anderlecht deplasmandan 3 puanla döndü – Fotomaç – 07 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    deplasmandan 3 puanla döndü

    Anderlecht deplasmandan 3 puanla döndü

    'nin D 'ndaki rakiplerinden , Belçika Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı 'i yendi.

    , ligin 10. haftasında 'e konuk oldu. Anderlecht, Bakkali'nin 43 ve Gerkens'in 78. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 90+3'üncü dakikada Buffel attı.

    Puanını 20'ye çıkaran Anderlecht 3'üncü, 5 puanda kalan Zulte Waregem ise 15. sırada yer aldı.

    , 25 Ekim Perşembe günü oynanacak D 3. maçında Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.

    1. 7.10.2018 18:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anderlecht deplasmandan 3 puanla döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN